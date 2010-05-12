Опозиція визнала 5 майбутніх угод Януковича-Медведєва не шкідливими
Протести будуть, якщо буде більше
Опозиція проводитиме акції протесту, якщо 17 травня під час візиту до Києва Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА між Україною та Росією будуть підписані інші угоди, крім тих п’яти, які назвав сьогодні у Верховній Раді перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.
«Якщо крім цих п’яти угод будуть подані хоча б одна з тих угод, які були надруковані як проекти, я маю на увазі з атомної енергетики, авіабудування або «Нафтогазу», відповідно, акції протесту, без сумніву, будуть», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.
Він наголосив, що ті проекти угод, зміст яких був оприлюднений сьогодні у парламенті А.КЛЮЄВИМ, не передбачають їх ратифікації у парламенті і відповідають українському законодавству.
Водночас С.СОБОЛЄВ зазначив, що, крім запланованих п’яти угод, 17 травня можуть бути підписані також інші. «Ми вважаємо, що ці п’ять угод це не є тим переліком угод, який дійсно готується далі на підписання. Ми хотіли б отримати угоди реальні, по яким отримали доручення відповідні міністерства і які опрацьовуються. Виходячи з того, на якому рівні вони будуть розвиватися, і будуть прийняті нами рішення», - зазначив С.СОБОЛЄВ.
Як повідомляв УНІАН, А.КЛЮЄВ сьогодні у ВР поінформував, що у рамках візиту до України Президента РФ 17-18 травня буде підписано 5 угод, одна з яких - міждержавна.
Зокрема, за його словами, планується підписання міждержавної Угоди між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону.
Також, сказав А.КЛЮЄВА, готується до підписання проект угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом РФ про співробітництво в галузі використання і розвитку навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС; проект угоди про міжбанківське співробітництво між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ Банк ВТБ; проект угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки РФ про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки; проект Програми співробітництва між Міністерством культури і туризму України та Міністерством культури Російської Федерації на 2010-2014 роки.
При цьому А.КЛЮЄВ наголосив, що угоди про співробітництво в енергетичній сфері Україна і Росія 17-18 травня не підписуватимуть. У той же час він додав, що такі документи «опрацьовуються».