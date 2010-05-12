У ПР стверджують, що Янукович не має інтересу в переслідуванні Тимошенко

Народний депутат України, представник Президента у Верховній Раді України Юрій МІРОШНИЧЕНКО спростовує заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про особисту зацікавленість глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА в її кримінальному переслідуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.МІРОШНИЧЕНКО сказав на прес-конференції, коментуючи відповідну заяву Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ стоїть на позиції, що жодних «політичних репресій в Україні бути не може, ніяких переслідувань за політичні переконання або за критичні зауваження до влади бути не може».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО підкреслив, що міжнародний аудит використання бюджетних коштів урядом Ю.ТИМОШЕНКО ініційований, у тому числі й Президентом України, щоб «не стільки виявити прорахунки, або «накопати», умовно кажучи, підстави для кримінального переслідування тих, хто урядував до нас, скільки виявити реальний стан речей».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО, що її нібито переслідують за дорученням Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

За його словами, гарант Конституції не зацікавлений у переслідуванні з політичних мотивів, натомість Президент зацікавлений, щоб в державі був суспільний консенсус та реалізувалась його передвиборча програма.

«Тому говорити про його (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) якийсь особистий інтерес, я вважаю, було б некоректно. Тому я спростовую такі заяви», - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, «можливо Юлія ТИМОШЕНКО щиро вважає, що її переслідують, але я не виключаю, що це є й певною формою маніпуляції суспільною свідомістю і думкою преси».

Ю.МІРОШНИЧЕНКО запропонував журналістам бути критичними «не лише до влади, але й до опозиції», і перевіряти всі заяви.

Як повідомляв УНІАН, лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, 12 травня, викликали до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Після відвідування управління Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що наступного понеділка, 17 травня, слідчий з особливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури допитає її як підозрювану у справі, яку було закрито ще за часів колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, та обере для неї міру запобіжного заходу.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає сьогоднішній виклик до Генеральної прокуратури початком репресій проти неї, оскільки її команда заважає владі незаконно «приватизувати» головні державні монополії.

У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Ю.ТИМОШЕНКО викликали сьогодні до Головного слідчого управління для вручення їй копій постанов про порушення стосовно неї кримінальної справи про організацію замаху на давання хабарів суддям Верховного суду України.

“Дана кримінальна справа порушена у травні 2004 року та була закрита передчасно у січні 2005 року без виконання у повному обсязі всіх необхідних слідчих дій, як це передбачено ст. 22 КПК України”, - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим на даний час досудове слідство у справі поновлено, підкреслили в Генпрокуратурі.