БЮТ: "регіонали" знову не підтримали соціальні обіцянки Януковича

Член фракції БЮТ, міністр соціальної політики і праці опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ стверджує, що сьогодні Партія регіонів вкотре продемонструвала, що про інтереси громадян вона згадує лише перед виборами, відмовившись підтримати важливий соціальний законопроект.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

«Сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці більшістю голосів ухвалено рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект №6165 про державну допомогу сім’ям з дітьми від 3 до 18 років. Підтримали його опозиційні фракції БЮТ і НУ-НС, в той час як «регіонали» і комуністи навіть пальцем не ворухнули, щоб виконати те, що було наобіцяне перед виборами», - заявив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, законопроект народних депутатів Олега ЛЯШКА, А.ПАВЛОВСЬКОГО та Івана КИРИЛЕНКА передбачає виплату соціальної допомоги сім’ям з дітьми від 3 до 13 років у розмірі 250 грн., а з 13 до 18 – 500 грн.

«Цей законопроект включає всі ті солодкі слова Віктора ЯНУКОВИЧА, завдяки яким він зміг обдурити соціально незахищених громадян і здобути президентське посвідчення», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Народний депутат наголосив, що його шокувала сьогоднішня поведінка членів Партії регіонів та комуністів, які не підтримали важливий соціальний законопроект.

«Таким чином ЯНУКОВИЧ продемонстрував свою неповагу до громадян і те, що вони потрібні йому лише як поголів’я виборців», - резюмував А.ПАВЛОВСЬКИЙ.