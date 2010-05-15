Грищенко вважає необхідним одночасне партнерство України з ЄС і Росією

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що одночасне партнерство України з Європейським Союзом і Росією є не тільки можливим, але й необхідним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на відкритті Дня Європи в Києві.

«Українська зовнішня політика демонструє, що одночасне партнерство з Європейським Союзом і з Росією не тільки можливе, воно необхідне», - сказав міністра.

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що Україна дотримується чітко визначеної перспективи – інтеграції в європейський простір та дотримання європейських принципів – демократії, соціально-орієнтованої економіки, забезпечення прав людини.

«З цього шляху ми не зійдемо. Уряд налаштований на здійснення конкретних кроків для забезпечення поступального руху нашої держави до ЄС, проведення реформ, що наблизять життя українців до стандартів ЄС», - сказав К.ГРИЩЕНКО.,

За словами міністра, для України відзначення Дня Європи є ще однією нагодою засвідчити, що незмінним пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики України залишається європейська інтеграція, що спрямовує нашу країну на принципові демократичні перетворення та економічні реформи.