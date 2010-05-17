Брюсселю не подобається підхід Києва до «дуже делікатного питання»

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ виступлять із заявою стосовно Придністров`я, що викликає неспокій у Брюсселі.

Про це пише «КоммерсантЪ-Украина» в матеріалі, присвяченому візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва 17-18 травня.

Видання, з посиланням на заяву першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА зазначає, що в ході візиту будуть підписані п`ять договорів: про демаркацію українсько-російського кордону, співпрацю за проектом ГЛОНАСС, партнерство банків ВТБ і Укрексімбанку, а також дві угоди про взаємодію в гуманітарній сфері. План подальших дій Києва і Москви міститься в протоколі засідання міждержавної комісії, який буде підписаний за підсумками зустрічі президентів. Крім іншого, глави держав обнародують дві спільні заяви, які також мають статут офіційних документів, – з питань європейської безпеки і придністровського врегулювання.

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО раніше зазначив, що в останній заяві "сенсацій не буде". Тим часом джерела Ъ стверджують: у цьому документі є положення, що викликає суперечності між Києвом і Брюсселем.

Минулого понеділок ряд російських ЗМІ повідомили, що Україна і Росія нібито мають намір відмовитися від продовження мандату місії європейських спостерігачів EUBAM, а також вирішити митне оформлення вантажів з країною походження "Придністров`я". Це означало б кардинальну зміну нинішнього формату врегулювання. За інформацією Ъ, після цих публікацій Єврокомісія звернулася до МЗС України і Росії з проханням роз`яснити ситуацію. "І нас запевнили, що таких змін не буде", – сказало джерело в Єврокомісії.

Але одна розбіжність позицій Києва і Брюсселя в заяві все ж таки залишилася. "Йдеться про задекларовані терміни заміни нинішньої миротворчої місії на місію ОБСЄ", – повідомив співрозмовник Ъ. У заяві ЯНУКОВИЧА–МЕДВЕДЄВА буде фраза про те, що миротворці ОБСЄ мають з`явитися в Тирасполі лише після врегулювання конфлікту між Молдавією і Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). Брюссель же наполягає на тому, щоб заміна миротворчої місії відбулася якомога раніше. "Поява контингенту під егідою ОБСЄ само по собі прискорило б вирішення конфлікту. Той підхід, який пропонують Київ і Москва, ускладнить переговори", – вважає представник Єврокомісії.

Українські дипломати дотримуються іншої думки і посилаються на спільну заяву президентів Молдавії, ПМР і Росії від 18 березня 2009 року, де також декларується згода не змінювати формат миротворчої місії до ви рішення конфлікту. У Брюсселі ж зазначають, що за минулий рік у Кишиневі змінилася влада, і "необхідно почекати підтвердження цієї позиції з боку нового керівництва".

Публічний конфлікт Києва і Брюсселя не очікується, підкреслюють співрозмовники Ъ. "Питання миротворців дуже делікатне. Найімовірніше, ми утримаємося від протестів", – стверджують у Брюсселі. Тим часом розбіжність з питання ПМР стала знаковим етапом у взаєминах України і ЄС. Якщо при колишній владі Київ беззаперечно приєднувався до всіх міжнародних ініціатив Брюсселя, то сьогодні, мабуть, відмовився від цього підходу.