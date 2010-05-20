У Януковича кажуть, що тональність переговорів з Росією змінилася

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН не виключає варіанту делімітації українсько-російського морського кордону за “радянським” варіантом, тобто, Росія погодиться на кордони, що існували між Українською РСР та Російською РФСР за часів Радянського Союзу.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Адміністрації Президента у середу. (Як відомо, переговори між Україною та Російською Федерацією з цього питання протягом останніх років зайшли в глухий кут, оскільки Росія не погоджується на такий варіант делімітації морського кордону - УНІАН).

Підставами для цього С.ЛЬВОЧКІН вважає як факт укладення під час останньої зустрічі Президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА угоди щодо делімітації російсько-українських сухопутних кордонів, так і загальну атмосферу двосторонніх переговорів.

На його думку, “після підписання харківських угод у принципі змінилася тональність переговорів”. “Переговори, які були в Президента України з російським колегою, їх тон і наповнення дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє. І ми переконані, що в питанні делімітації кордону по морю ми також знайдемо розуміння й ефективне рішення, що базуватиметься на національних інтересах України», – сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

На його переконання, у цих переговорах “є успіх”, "робота над угодою про делімітацію морського кордону між Україною і Росією ведеться з високою інтенсивністю”, хоча він і не зміг спрогнозувати конкретні терміни, коли угода буде підписана.

Глава АП категорично висловився проти того, що ціною демаркації кордону по суші буде делімітація морського кордону не на користь України. «Я намагався проаналізувати, звідки взялися такі припущення і не знайшов серйозних джерел. Це дає підстави вважати, що це - провокація”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Водночас, представники опозиції висловлюють серйозні побоювання щодо подальших перспектив делімітації російсько-українських кордонів у світлі підписаних угод. Зокрема, голова комітету Верховної ради з іноземних справ Олег БІЛОРУС (фракція БЮТ) каже, що дуже насторожує “швидка згода Росії на демаркацію сухопутного кордону після 19 років заморожування процесу”. Він бачить загрозу того, що нинішня українська влада в обмін на підписання цієї угоди відмовиться від вимог зберегти кордон в Азовському морі та Керченській протоці по лінії адмінподілу часів СРСР.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня 2010 року під час візиту до України Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА Україна і Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.

Того ж дня після переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ Президент України В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що питання делімітації морського кордону між Україною й РФ буде вирішено позитивно.