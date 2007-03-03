Тимошенко в Америці порівняла Україну з аквалангістом

Американська газета The Washington Times охарактеризувала візит Юлії Тимошенко в США як такий, що "привертає велику увагу". "Тимошенко, яку вважають фаворитом серед реформаторів на президентських виборах 2009 року, заявила, що реформаторські партії, що возз`єдналися, добиватимуться дострокових парламентських виборів, не зважаючи на політичні і конституційні перешкоди.

Тимошенко підкреслила, що США повинні висловитися на користь України, не зважаючи на нагромадження зовнішньополітичних проблем, які включають Ірак, Іран, Афганістан і інші кризи, що не терплять зволікання", - пише газета.

Автор статті Девід Хендз називає українську гостю харизматичною: "Харизматична Тимошенко, чиїм фірмовим знаком є світлі коси, заявила, що союзники Януковича домінують в судах і є ключовими силовими міністрами в Києві.

Багаті східні бізнес-клани з Донецька, де знаходиться політична база Януковича, купують вплив і законодавців, щоб він залишився при владі, сказала вона.

Партія Януковича "намагається купувати депутатів, як кур на базарі", сказала вона, "а ці політики дозволяють себе купувати".

Особливо по-злому вона відізвалася про енергетичні поступки уряду Москві. Вона заявила, що Росія, через тіньову посередницьку компанію, зареєстровану в Швейцарії, знаходиться в процесі вкладення капіталів в нафтовий, газовий і електричний ринки України, який дасть Росії майже монополію на енергетичні постачання в значну частину Європи.

"Наш новий уряд і Російська Федерація поїдають енергетичну систему країни, як булочки за сніданком", – сказала вона.

Але вона підкреслила, що не вважає себе "ворогом Росії", одночасно звинувативши українських чиновників в завданні збитку основним економічним і політичним інтересам країни.

Президент Росії Володимир Путін "робить свою справу", заявила вона.

"Це не означає, що я не люблю Росію. Мотивами політиків не повинні бути подібні відчуття. Просто я люблю Україну", – сказала вона.

Тимошенко визнала, що діяла дуже швидко під час свого недовгого і бурхливого перебування на посту прем`єр-міністра. Ющенко звільнив її через дев`ять місяців, у вересні 2005 року, а її перебування на посаді було відмічене безліччю політичних і особистих сутичок.

Вона заявила, що Ющенко також недооцінив вплив укорінених інтересів, виступаючих проти реформ "помаранчевої революції". Конституційні зміни, проведені з 2004 року, ослабили президентську владу, одночасно підсиливши владу прем`єр-міністра.

Вона порівняла Україну 2005 року з аквалангістом, що дуже швидко піднявся на поверхню після років, проведених на застійній політичній глибині.

"Якщо в майбутньому у мене з`явиться можливість узяти відповідальність на себе, реформи, на жаль, доведеться проводити повільніше, щоб гарантувати, що нових вигинів шляху не буде", – заявила вона.

Інопреса