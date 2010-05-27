Вінський назвав найстрашніший прецедент в політиці за останні роки

Наступ на місцеве самоврядування є першою ластівкою в боротьбі проти демократії в Україні.

Таку думку висловив лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський в ході прес-конференції в інформаційному агентстві «Контекст-Причорномор`я».

Відміну місцевих виборів політик вважає «найстрашнішим прецедентом за останні роки і за всі політичні періоди».

«Людей позбавили права вибирати місцеву владу, і, що б не говорили, але з 26 березня всі голови міст і сіл, всі депутати районних, міських, сільських і селищних рад є нелегітимними, - вважає політик. У нас є бюджет, є закони і Конституція, які передбачають, що ці процедури (виборчі) повинні були відбутися не пізніше 26 березня. Отже вже два місяці ми маємо нелегітимну владу».

«Ми (партія «Народна влада»), жорстко засудили цю позицію, адже наша партія чітко розуміє, що такий наступ на місцеве самоврядування є першою ластівкою в боротьбі проти демократії в Україні», — заявив Вінський.

Своєчасне проведення місцевих виборів політик вважає навіть важливішим питанням, ніж дискусії з приводу базування Чорноморського флоту в Криму.

«Ви бачите, яка дискусія була з приводу Чорноморського Флоту. Але я вважаю, що місцеве самоврядування — це більш ключове і важливе питання глобального характеру в Україні, яке, на жаль, не знайшло віддзеркалення в політичній оцінці», - підкреслив він.

Вінський відмітив, що практично всі парламентські партії були зацікавлені в перенесенні місцевих виборів, проте інтеграція України в ЄС безпосередньо пов`язана з демократизацією країни і зокрема своєчасним проведенням виборів.

«Якщо ми говоримо, що Україна хоче потрапити в Євросоюз, то ми повинні чітко розуміти, що є декілька пунктів,через які Європа не сприймає державу як демократичну, у тому числі і нашу. Серед них пункт №1 — визнання демократичності держави, побудови влади у ній, виборів, і легітимність влади», — відзначив Вінський.