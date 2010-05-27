Яценюк: підручники не повинні залежати від передвиборчих програм

Лідер політичної партії «Фронт змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував для розгляду у Верховній Раді проект закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо експертизи навчальних програм, підручників для системи загальної середньої освіти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії "Фронт змін".

Даним законопроектом передбачено, що навчальні програми та підручники для шкіл затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти лише після позитивного висновку наукової експертизи, проведеної Національною академією наук України, та психолого-педагогічної експертизи, проведеної Національною академією педагогічних наук України.

А.ЯЦЕНЮК сьогодні у Дніпропетровську на виїзному спеціальному засіданні Уряду змін на тему «Система освіти та молодіжна політика: виклики та перспективи» підкреслив, що останнім часом в Україні спостерігається втручання з боку політиків у сферу освіти - представники влади нав’язують ті чи інші думки з приводу змісту підручників у залежності від політичних уподобань. За його словами, це пов’язано з тим, що всі члени уряду, зокрема міністр освіти і науки України, є політичними фігурами.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «підручники, які використовуються сотнями тисяч школярів, не повинні залежати від політичних передвиборчих програм та переписуватися у зв’язку з черговою зміною уряду”. За його словами, “це стосується, насамперед, підручників з історії та літератури».

Виступаючи на засіданні Уряду змін, координатор напрямку «Суспільство знань» Лілія ГРИНЕВИЧ зазначила, що сьогодні влада займається переглядом змісту історичної освіти, фактично лобіюючи інтереси однієї політичної сили. «Ми - країна, яка поділена надвоє історично, культурно. Так склалося. І сьогодні перед нами постало завдання знайти і наблизитись до найменш конфліктного простору в історичній пам’яті”, - сказала Л.ГРИНЕВИЧ. За її словами, “це повинні робити науковці, а не політики”.

А.ЯЦЕНЮК виступив за залучення до процесу освіти в Україні неполітичного органу, який проводитиме наукову експертизу навчальних шкільних програм та підручників. Він вважає, що таким органом може бути Національна академія наук України. Він вважає, що ухвалення закону парламентом України дасть можливість “уникнути переписування підручників у зв’язку із частими політичними змінами та різного роду політичними вподобаннями”.