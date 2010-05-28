У Києві - Фестиваль португальського кіно

Посольство Португалії в Україні запрошує на Шостий Фестиваль португальського кіно 2010, що пройде у Києві з 3 по 5 червня.

П’ять фільмів фестивалю будуть представлені мовою оригіналу в “Синій залі” та з перекладом - у “Червоній залі” “Будинку Кіно”. Усі стрічки мають субтитри англійською мовою.

П`ять фільмів, які було відібрано для показу на Фестивалі португальського кіно у Києві, – це роботи режисерів: визначних митців та представників нового покоління, які у своїх роботах майстерно відобразили новітні течії сучасного кінематографу Португалії.

У фільмах переплітається різнопланова тематика: вигадка та реальність, комедія та драма, минуле та сучасне. До перегляду пропонуються стрічки, які віддзеркалюють сучасне португальське суспільство, в якому тисячі українців знаходять свої домівки.

Організатори фестивалю: Посольство Португалії в Україні, Національна спілка кінематографістів України, Інститут Камоеша, Кінематека Португалії, Музей кіно, Інститут Кіно індустрії, MGN-Фільми.

Відкриття фестивалю - 3 червня о 18.30 у “Червоній залі”. 3 та 4 червня сеанси розпочинаються о 18.00 та о 20.00.

Адреса "Будинку кіно": вулиця Саксаганського, 6.

З програмою фестивалю можна ознайомитись на сайті «УНІАН» та «Гала-радіо».

Програма VI Фестивалю португальського кіно 2010. 3 червня

19:00 – “Капітани квітня”, 2000, драма, 123 хв., Марія де Медеіруш.

(Червона зала)

19:00 – “Завжди гарна”, 2006, драма, 68 хв., Мануел де Олівеіра.

(Синя зала)

4 червня 18:00 – “Апарат, що літає низько”, 2001, наукова фантастика, 80 хв., Солвеіг Нордлунд.

(Червона зала)

18:00 – «Анонімна спільнота «Португалія», 2003, драма у стилі екшн, 90 хв., Руі Герра.

(Синя зала)

20:00 – “Завжди гарна”, 2006, драма, 68 хв., Мануел де Олівеіра.

(Червона зала)

20:00 – “Той улюблений місяць серпень”, 2008, фантастика, 150 хв., Мігел Гомеш.

(Синя зала)

5 червня

18:00 – «Анонімна спільнота «Португалія», 2003, драма у стилі екшн, 90 хв., Руі Герра.

(Червона зала)

18:00 – “Апарат, що літає низько”, 2001, наукова фантастика, 80 хв., Солвеіг Нордлунд.

(Синя зала)

20:00 – “Той улюблений місяць серпень”, 2008, фантастика, 150 хв., Мігел Гомеш.

(Червона зала)

20:00 – “Капітани квітня”, 2000, драма, 123 хв., Марія де Медеіруш.

(Синя зала).