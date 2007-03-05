ЦВК роз’яснює, що робити з законом про імперативний мандат

Центральна виборча комісія сьогодні на своєму засіданні затвердила Роз’яснення щодо застосування закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

За даними ЦВК, нагальна потреба надати відповідні роз’яснення виникла у зв’язку з численними зверненнями від місцевих рад, окремих депутатів місцевих рад, місцевих осередків політичних партій щодо низки питань, які стосуються порядку застосування на практиці Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

У Роз`ясненні, що складається з трьох частин, йдеться, зокрема, про особливості застосування положень Закону “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” у частині, що стосується заміщення депутатів Верховної Ради АРК та місцевих рад (крім сільських, селищних рад) за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

Прийняту постанову з доданими Роз’ясненнями буде надіслано Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, районним, міським, районним у містах радам, Державному комітету архівів та виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, районним у містах територіальним виборчим комісіям, політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, зазначили в ЦВК.

Крім того, за даними ЦВК, розгляд ще одного питання порядку денного, яке стосувалось визнання обраним депутата районної ради після відкликання та припинення повноважень іншого депутата рішенням міжпартійного з’їзду політичних партій, які утворили „Блок Юлії Тимошенко”, Комісія змушена була перенести. До цього рішення схилились члени Центрвиборчкому внаслідок того, що 5 березня 2007 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва було заборонено вчиняти низку дій політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, Центральній виборчій комісії та територіальним виборчим комісіям, повідомили в ЦВК.

За підсумками обговорення питання було прийнято протокольне рішення звернутись до Печерського районного суду з проханням роз’яснити порядок виконання Центральною виборчою комісією цієї ухвали, і продовжити засідання Комісії після отримання такого роз’яснення.