ВР з’ясує, звідки у американців дані про участь України у ПРО

Верховна Рада України наступного пленарного тижня має намір заслухати інформацію щодо участі України в американській програмі ПРО.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” заявив перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

“Я думаю, що з початком пленарного тижня ми поставимо запитання тим, кому варто поставити, хоча мені важко сказати кому, чому американські достойники заявили про те, що Україна бере участь у ПРО”, - сказав А.МАРТИНЮК.

Він не виключив, що з цією метою до парламенту будуть запрошені керівники зовнішньополітичного відомства та служби зовнішньої розвідки. “Ми поставимо питання до тих, хто відповідає за зовнішню політику, і до виконуючого обов’язки міністра закордонних справ і до того, хто за Конституцією гарантує нашу безпеку, хто, коли і як домовлявся зі США про ПРО”, - наголосив перший віце-спікер.

Він нагадав, що у ЗМІ була розповсюджена інформація про те, що Україна знаходиться в списку тих країн, з якими адміністрація Джорджа БУША взаємодіє щодо протиракетної оборони (ПРО). “А це досить цікаве питання - хто бере участь і на якій стадії”, - сказав А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Держдепартамент США назвав Україну в списку країн, з якими адміністрація Джорджа БУША взаємодіє щодо протиракетної оборони (ПРО). Про це йшлося в розповсюдженому у Вашингтоні повному тексті доповіді, яка була представлена заступником держсекретаря США з міжнародної безпеки і нерозповсюдження Джоном РУДОМ. "Зараз докладається широкий спектр пов`язаних з ПРО зусиль із зарубіжними урядами та іноземною промисловістю", - сказано в доповіді.

"Сьогодні понад 15 країн, включаючи майже 10 тільки серед країн - членів НАТО, докладають тих чи інших зусиль щодо ПРО, розміщуючи на своїй території ключові об`єкти чи активи, або активно обговорюючи таку можливість, здійснюючи дослідно-конструкторські розробки, підписуючи угоди про співпрацю зі США або підтримуючи такий потенціал", - повідомив Дж.РУД. За його словами, список таких країн, що співробітничають з Вашингтоном щодо ПРО, включає "Великобританію, Австралію, Данію, Францію, Німеччину, Італію, Ізраїль, Індію, Японію, Нідерланди, Тайвань, Україну, Польщу і Чехію".

Не вказавши, в чому саме полягає співпраця США і України щодо ПРО, заступник держсекретаря США в своїй доповіді при цьому піддав критиці позицію Росії, яка виступає проти планів адміністрації Дж.БУША розгорнути елементи в Європі поблизу російських кордонів.