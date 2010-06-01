Експерт каже, що Україна наближається до розвилки

Підсумком перших 100 днів перебування у владі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є формування нового політичного режиму і вертикалі влади, заявив у інтерв`ю УНІАН директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Треба відзначити, що в країні в перший місяць президентства було сформовано новий політичний режим. Де-юре країна залишається парламентсько-президентською республікою, де-факто вона вже десь з кінця березня стала президентсько-парламентською», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Він зазначив, що в Україні за час, що пройшов з дня інавгурації Президента В.ЯНУКОВИЧА, сформувалася єдина вертикаль влади. Водночас Україна поступово наближається до «розвилки», коли владі й суспільству доведеться вирішувати питання про подальшу систему влади: «Залишиться вона конкурентною демократією чи це буде демократія керована», - сказав політолог.

При цьому В.ФЕСЕНКО назвав досягненням перших 100 днів президентства В.ЯНУКОВИЧА політичну стабілізацію і відсутність конфліктів між Президентом, урядом і парламентом.

«У принципі, це позитивний підсумок. Постійні сутички і боротьба всередині виконавчої влади останніми роками різко знижували ефективність державного управління, підривали до нас довіру з боку міжнародних партнерів», - сказав В.ФЕСЕНКО. Проте він вважає, що така тенденція веде до ризику концентрації влади в одних руках.

Кажучи про те, чого не було зроблено за перші 100 днів нового Президента, В.ФЕСЕНКО зазначив: «Було проголошено курс на реформи, але за ці 100 днів ми поки що програми реформ не побачили. Дуже схоже на те, що нова адміністрація приурочила анонсування програми реформ Президента ЯНУКОВИЧА якраз до символічної дати 100 днів».