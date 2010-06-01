Нардепи вимагають викликати до ВР силовиків

Фракції БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” наполягають на заслуховуванні інформації керівників правоохоронних органів про смерть студента в Шевченківському районному відділі міліції Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС).

«Ми наполягаємо, щоб були викликані у Верховну Раду України і заслухані представники правоохоронних органів з тим, щоб подібних дій, які закінчуються трагедією, в Україні не було», - сказав він.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що сьогодні направить до керівництва правоохоронних органів звернення з тим, щоб вони у п’ятницю проінформували парламент про цю надзвичайну подію.

«Тим більше, що Президент України це питання поставив під свій контроль», - додав він.

При цьому із сесійної зали хтось із депутатів запропонував завтра розглянути це питання.

У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Завтра так завтра, коли запросимо, тоді запросимо».

Він попросив першого заступника голови Верховної Ради України Адама МАРТИНЮКА обговорити з керівництвом Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України можливість надання парламенту інформації щодо смерті студента в Шевченківському райвідділі міліції.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” поінформував, що в одному із гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента Ігоря Індило у районний відділ міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції наголосили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому у міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців. «Швидку» студенту викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його, йшлося у повідомленні.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.