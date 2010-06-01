Януковича просять ветувати закон про нові податки

Голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не підписувати закон, яким вносяться зміни до Податкового кодексу (№6337), повернути його до Верховної Ради України з пропозиціями вилучити з документа норми, що збільшують тиск чиновників на підприємців.

Про це йдеться в її листі до Президента, повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету промполітики.

«Правові норми, що містяться в законі, створюють додаткове адміністративне, фіскальне й фінансове навантаження на підприємців», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, вдвічі збільшуються терміни чергових і позачергових податкових перевірок. Окрім цього, податкові органи отримали право перевірки суб`єктів господарської діяльності без попередження, що призведе до збільшення залежності підприємців від чиновників і, як наслідок, частки тіньового сектора в економіці країни.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, встановлене законом обмеження в 20% на включення в податковий кредит наступного податкового періоду збитків попереднього означає втрату вітчизняними підприємствами близько 6 млрд. грн. обігових коштів, які можна було б направити на їх модернізацію та розвиток. І це за ситуації, коли під час кризи збитки вітчизняних підприємств становили 83 млрд. грн.

У листі йдеться, що перша хвиля кризи в банківському секторі призвела до погіршення кредитування малого й середнього бізнесу. В результаті на 40% скоротилася кількість малих і середніх підприємств, а 37% підприємств закінчили рік зі збитками. Криза негативно позначилася й на соціально-економічному становищі працівників цього сектора економіки: так, середня зарплата в малому бізнесі в 2009 р. становила 1048 грн., тоді як середня по країні – 1800 грн. При цьому підприємництво займає 85% у структурі економіки України і його соціальне значення важко переоцінити.

«Ситуація в світі свідчить про суттєві ризики формування другої хвилі економічної кризи. Посилення тиску на вітчизняних підприємців зробить їх більш уразливими перед економічними загрозами, і, як результат, призведе до підвищення вразливості всієї економіки держави й зниження рівня життя українців», – підкреслила голова комітету Верховної Ради.

Н.КОРОЛЕВСЬКА висловила впевненість, що повернення закону №6337 на доопрацювання до Верховної Ради буде з вдячністю сприйняте мільйонами вітчизняних підприємців і працівників малого та середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2010 р. Верховна Рада прийняла в цілому Закон №6337 «Про внесення змін до деяких законів України» щодо оподаткування. На сьогодні закон знаходиться на підписанні в Президента.