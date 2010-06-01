Литвин підтвердив, що одна з "тушок" до коаліції не дійшла

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН офіційно оголосив про відкликання заяви народного депутата від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА стосовно входження до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву спікер оголосив на вечірньому засіданні парламенту.

«У зв’язку із особисто поданою заявою повідомляю про відкликання І.ДЕНЬКОВИЧА попередньої заяви про його входження до складу коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи» у Верховній Раді України», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, на ранковому пленарному засіданні голова ВР повідомив про входження трьох народних депутатів від БЮТ до складу коаліції – Олександра ШЕПЕЛЕВА, І.ДЕНЬКОВИЧА та Андрія ВЕРЕВСЬКОГО.

Водночас лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що 130 народних депутатів від БЮТ пройшли перереєстрацію, яка підтверджує їхнє бажання і надалі працювати у складі опозиційної фракції.

Пізніше І.ДЕНЬКОВИЧ у розмові з кореспондентом УНІАН заявив, що направив спікеру парламенту звернення, у якому вказує, що не реєстрував заяву про входження до складу коаліції і не давав згоди на її оприлюднення.