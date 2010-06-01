Тимошенко: ми отримали підтвердження, що Крим здали задарма

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО планує оскаржити у суді розпорядження Київської міської державної адміністрації про підвищення у столиці комунальних тарифів для населення.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО наголошує, що БЮТ захищатиме киян усіма можливими способами.

“У нас є чіткий план, щоб зупинити дію злочинних розпоряджень КМДА про підвищення тарифів. Ми вже готуємо позов до суду і маємо намір скликати позачергову сесію Київради для скасування рішення”, - підкреслила лідер БЮТ.

Вона також зауважила, що після підписання “ганебних харківських угод” Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на всю країну заявив, що тепер уряд зможе не підвищувати комунальні тарифи.

”Минуло трохи більше місяця – і ми отримали підтвердження, що Крим здали задарма: ніякого дешевого газу в Україні за ЯНУКОВИЧА не буде”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її інформацією, до кінця року комунальні тарифи у Києві підвищуватимуть ще декілька разів.

“Крім того, скрізь у Києві проходять псевдогромадські слухання, на яких затверджується підвищення у 3-4 рази тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

”Зрозуміло, що зростання комунальних тарифів у столиці – це не самостійне рішення мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який висить на гачку в ЯНУКОВИЧА. Думаю, всі кияни мають знати, що "Київенерго" належить представникам Партії регіонів. Бандити прийшли до влади, щоб "доїти" українців усіма можливими способами. І не дарма ця банда зараз готується приставити до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО донецького генерал-губернатора: удвох чистити гаманці киян можна буде вдвічі швидше і ефективніше”, - наголосила лідер БЮТ.

”Знущання банди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО-ЯНУКОВИЧА над столицею необхідно припинити”, - цитує слова Ю.ТИМОШЕНКО її офіційний сайт.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду для населення зросте на 29%, на опалення - на 41%.