Екс-голова СБУ знає, де взяти кошти на збільшення пенсій дітям-інвалідам

Кошти державного бюджету, призначені на збільшення фінансування органів державної влади, слід спрямувати на фінансування програм допомоги дітям-інвалідам, вважає координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни», екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. Про це він сказав, відвідуючи дитячий садок № 67 у Кіровограді зі спеціалізованою групою для дітей з ДЦП, передає прес-служба політика. В.НАЛИВАЧЕНКО від Громадської ініціативи подарував дитячому садку масажне ліжко та іграшки для дітей.

«На тлі проблем недофінансування програм допомоги цих дітей, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, - парламент збільшив видатки для органів влади на 15-20 відсотків. Це неприпустимо».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що держава має збільшити розмір пенсійного забезпечення для дітей з ДЦП та матеріальної допомоги на їх утримання для батьків.

Він також закликав органи регіональної та міської влади прийняти програму соціальної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, та створити обласний центр соціальної реабілітації дітей з особливими потребами.

Довідково. З травня 2010 року пенсії для дітей-інвалідів встановлено в розмірі: 706 грн. - 2-3 група, 1059 грн. – 1 група.