Гриценко: хто користується майном, закріпленим за ДУСею?

За Державним управлінням справами закріплено 3 тис. 723 об’єкти нерухомого державного майна (будівлі, споруди, земельні ділянки).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, зазначивши, що повний перелік об’єктів нерухомого майна, яке обліковується в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за ДУС, вдалося отримати вперше в історії незалежної України.

Витяг з Єдиного реєстру об’єктів держвласності щодо нерухомого майна, що обліковується за ДУС, надав Фонд державного майна України у відповідь на чергове звернення А.ГРИЦЕНКА.

Відповідно до цього витягу, за Державним управлінням справами закріплено 111 об’єктів нерухомого майна у вигляді дачних та садових будинків, котеджів та двоквартирних будинків, що знаходяться на території елітного будинку відпочинку «Конча-Заспа» (за адресою: м. Київ, шосе Столичне,24 км) та комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» (адреса: м. Київ, вул. Вишгородська,150). Зазначені об’єкти є такими, що перебувають у державній власності та надаються для особистого користування посадовим особам вищого рівня.

Проте для того, щоб дізнатися, хто і на яких правових підставах користується зазначеними об’єктами, А.ГРИЦЕНКО прийняв рішення знову звернутися до Державного управління справами, але вже використовуючи інформацію Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

При цьому в прес-службі зазначили, що на попередні неодноразові звернення до ДУСі голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони не отримав відповідь фактично на жодне з поставлених у зверненнях питань. Із запитуваного переліку державних дач, відокремлених будинків, призначених для особистого користування посадовими особами, та нормативно-правових актів, на підставі яких посадові особи користуються зазначеними будинками, народному депутатові рекомендували звернутися до постанови Кабінету міністрів «Про державні дачі та державні резиденції» та переліку нормативно-правових актів, які жодного відношення не мають до предмета звернення.

Саме тому до Державного управління справами було повторно направлено звернення з проханням надати інформацію щодо кожного з об’єктів, що обліковується за Державним управлінням справами (відповідно до витягу з Єдиного реєстру об’єктів державної власності) у вигляді дачних та садових будинків, котеджів та двоквартирних будинків, зокрема: прізвище, ім’ям та по-батькові особи, яка користується таким об’єктом, правові підстави, термін та умови такого користування; на підставі якого нормативно-правового акту (з обов’язковими реквізитами) особа використовує такий об’єкт.

А.ГРИЦЕНКО також застерігає Державне управління справами від надання формальних відповідей, які не будуть розкривати зміст заданих питань. В такому разі виникне потреба звертатися до правоохоронних органів з проханням відреагувати на небажання надавати інформацію, що є предметом звернення, і за Конституцією України, повинна бути відкритою для доступу.

Як повідомлялося, раніше А.ГРИЦЕНКО направив кілька звернень до різних органів державної влади (серед них Генеральна прокуратура України, Фонд державного майна України, Державне управління справами, Головне контрольно-ревізійне управління України) з приводу використання державних дач.