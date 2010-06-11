Польські аналітики: в Україні де-факто змінилася форма правління
Опозиції, кажуть, бракує лідера
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запроваджує моноцентричну систему влади на відміну від моделі „балансу та противаг” різних груп впливу, що функціонувала за часів його попередників.
Про це йдеться в аналізі польського аналітичного центру Osriodek Studiow Wschodnich, яким володіє агентство УНІАН.
Експерти, аналізуючи перші 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента, відзначили ефективність Партії регіонів у поваленні уряду Юлії ТИМОШЕНКО, формування власного Кабінету міністрів і посилення контролю над судовою системою влади через Вищу раду юстиції.
Як зазначають польські аналітики, де-факто Україна знову перетворилася на президентсько-парламентську державу, якою вона була до конституційної реформи грудня 2004 року.
Експерти відзначають, що „регіонали”, добиваючись поставлених цілей, нерідко діяли на межі порушення законодавства та у деяких випадках порушували його, зокрема, у випадку відміни місцевих виборів.
На думку аналітиків, порівняна легкість, з якою Партії регіонів вдалося сконцентрувати більшу частину влади в Україні, може заохотити їх до подальшого її концентрування, що може відбуватися з порушенням демократичних стандартів.
Сприятиме зосередженню Партією регіонів у своїх руках всієї влади у країні відсутність міцної опозиції, брак незалежної судової системи та сильних, вільних ЗМІ, вважають польські експерти.
«Опозиційним групам не вистачає як програми, так і лідера. ЮЩЕНКО після 5 років президентства та Юлія ТИМОШЕНКО після більше двох років прем’єрства не можуть з себе скинути відповідальність за доведення держави до нинішінього катастрофічного стану, а спроби популяризації нових лідерів (Арсенія ЯЦЕНЮКА та Анатолія ГРИЦЕНКА) виявилися неуспішними», - зазначають польські аналітики.