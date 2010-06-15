Комуністи хочуть бути і у владі і в опозиції
09:05, 15 червня 2010Політика
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Голуб: тут нічого не змінилося
Компартія не збирається виходити з коаліції.
Про це заявив комуніст Олександр Голуб в ефірі ICTV.
"Якщо говорити про вихід з коаліції - його не буде", - підкреслив він.
"Ми так і так перебуваємо в опозиції до тієї системи, яка є. І тут нічого не змінилося", - зазначив Голуб.
Як відомо, раніше лідер КПУ Петро Симоненко розкритикував своїх союзників по коаліції "за двозначність позиції".
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