Комуністи хочуть бути і у владі і в опозиції

Компартія не збирається виходити з коаліції.

Про це заявив комуніст Олександр Голуб в ефірі ICTV.

"Якщо говорити про вихід з коаліції - його не буде", - підкреслив він.

"Ми так і так перебуваємо в опозиції до тієї системи, яка є. І тут нічого не змінилося", - зазначив Голуб.

Як відомо, раніше лідер КПУ Петро Симоненко розкритикував своїх союзників по коаліції "за двозначність позиції".

Українська правда