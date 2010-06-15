Пинзеник: з такою дірою в бюджеті Україна - серед світових рекордсменів

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що Україна може піти шляхом Греції через великі рівні державного боргу та дефіциту бюджету.

Таку думку В.ПИНЗЕНИК висловив в інтерв’ю газеті "Україна молода" (№ 107 від 15 червня).

"Світ виходить із кризи. Ті ризики, які були, подолані. Ключовим лишається банківський сектор. Що стосується України, то ми сьогодні перебуваємо далі, ніж рік тому. 16% ВВП - дефіцит бюджету, борг України - 36%. Тож через державні борги нам не уникнути грецьких рішень. Суспільству потрібен чесний діалог", - сказав В.ПИНЗЕНИК.

На його думку, за обсягом дефіциту державного бюджету Україна входить до світових рекордсменів. "Цьогоріч його сума становить 170 мільярдів гривень або 16% ВВП. До 57,7 млрд. грн. дефіциту (5% ВВП), задекларованого урядом, додається сума 30,5 млрд. грн., що передбачена у додатках до бюджету на рекапіталізацію банків. Ще одна частина дефіциту прихована через завищення доходів, яке можна оцінювати в 30 млрд. грн. Така ж сума піде на дотації "Нафтогазу України". Ноу–хау уряду є відсутність зафіксованої цифри видатків. П’ять статей закону про держбюджет дозволяють уряду перевищувати понадзатверджені видатки", – пояснив він.

В.ПИНЗЕНИК вважає за необхідне терміново проводити пенсійну реформу і підвищувати тарифи на газ. "Дві основні проблеми, які зумовлюють бюджетну дірку, - газова та пенсійна. І рішення щодо них очевидні: для розв’язання першої слід установити адекватні ціни на газ, аби через бюджет не дотувати його споживання заможними громадянами. При цьому необхідно залишити підтримку малозабезпеченим - через субсидії", - додав екс-міністр.

Водночас, на його думку, вся система пільг має бути узгоджена з доходами громадян. «Бюджет не призначений для заможних. Очевидними є й рішення щодо Пенсійного фонду України. Серед першочергових - запровадження єдиних правил пенсійного забезпечення, а також досягнення компромісу в установленні єдиного пенсійного віку», - зазначив він.

В.ПИНЗЕНИК переконаний, що такі рішення здатна зрозуміти і сприйняти абсолютна більшість українців, але для цього потрібна чесна, відкрита розмова влади і громадян. "Попри події у Греції, 56% її населення, за статистикою, підтримує уряд. Але завжди знайдуться люди, які протестуватимуть. Це свідчить про зрілість суспільства", - вважає екс-міністр.