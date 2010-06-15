Азарову радять відмовитися від гумових галош

Народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ вважає, що місцеві бюджети необхідно наповнювати за рахунок введення податку на нерухомість та предмети розкоші.

Про це він заявив на засіданні Дискусійного клубу при Міжрегіональній академії управління персоналом, повідомили УНІАН у прес-службі МАУП.

За словами депутата, він є автором законопроекту про податок на нерухомість, у якому пропонується оподатковувати житло площею понад 300 квадратних метрів. Нині він пропонує також оподатковувати приватні літаки, яхти тощо. Для прикладу А.ПАВЛОВСЬКИЙ навів світову практику у розвинених країнах, де даний вид податку – одне з основних джерел для місцевих бюджетів.

Відповідаючи на запитання студентів про соціальну політику, народний депутат висловився за необхідність перегляду методології прожиткового мінімуму, від якої залежить визначення соціальних стандартів. За його словами, дана методологія була прийнята 20 років назад і не переглядалася близько 10 років, а тому є застарілою.

«Неприйнятним є факт, що при вирахуванні прожиткового мінімуму враховуються, наприклад, гумові галоші», - вважає А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Також, на думку А.ПАВЛОВСЬКОГО, необхідно ліквідувати розрив між прожитковим мінімумом і мінімальною заробітною платою, який нині становить більше 100 гривень.

Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним вузом в Україні. В академії навчаються близько 45 тисяч студентів.

Дискусійний клуб МАУП почав свою роботу в 2008 році. Формат клубу передбачає запрошення провідних політиків, чиновників, громадських діячів і бізнесменів, які, окрім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції зі студентами філій академії у всіх регіонах України.