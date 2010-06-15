Лукашенко попросив Безсмертного передати найкращі вітання Януковичу
Посол вручав вірчі грамоти
|Роман БЕЗСМЕРТНИЙ
Про це повідомляється на офіційному сайті Президента Білорусі.
"Відносини з Україною останнім часом набули дійсно стратегічного характеру", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.
На його думку, білорусько-українська співпраця включає широкий і різноманітний перелік питань і завдань.
"На рівні глав двох держав досягнуто цілу низку ключових домовленостей, швидка реалізація яких додасть додаткового імпульсу соціально-економічному розвитку обох країн", - вважає Президент Білорусі.
О.ЛУКАШЕНКО вже під час неформальної розмови попросив Р.БЕЗСМЕРТНОГО передати найкращі побажання Президенту України.
"Ми продовжуємо реалізацію того, про що домовилися раніше", - додав глава Білоруської держави.
Як повідомляв УНІАН, Р.БЕЗСМЕРТНОГО було призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь 24 лютого 2010 року Віктором ЮЩЕНКОМ, який у той час ще обіймав посаду Президента України.