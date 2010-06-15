Прес-конференція учасників I Міжнародного фестивалю каскадерів «Київська Русь»

17 червня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція організаторів та учасників I Міжнародного фестивалю каскадерів «Київська Русь», який пройде 26-27 червня у «Парку Київська Русь» (с.Копачів, Обухівський район Київської області). Питання: Хто з зірок каскадерського мистецтва відвідає фестиваль?; Як фестиваль допоможе українському кінематографу?; Наскільки затребувані українські каскадери у кіноіндустрії та шоу-бізнесі?. Учасники: Олександр Філатов, президент Ліги каскадерів; Назар Майборода, директор Ліги каскадерів; Богдан Ступка, народний артист України, член опікунської ради проекту «Парк Київська Русь»; Андрій Бенкендорф, режисер; Володимир Янченко, автор проекту «Парк Київська Русь», президент БО «Слов’янський фонд» (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал) Потрібна акредитація. Телефони: 097-352-66-51, 461-99-37.