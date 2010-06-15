ВР пропонують поширити декларативний принцип на всі види госпдіяльності

Глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва пропонує поширити декларативний принцип на всі види господарської діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, ця норма передбачається у проекті закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо здійснення господарської діяльності на підставі декларації (№ 6265), автором якого є глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

У комітеті також повідомили, що Верховна Рада прийняла за основу даний проект закону.

За її словами, дані зміни спростять входження у бізнес і дозволять підприємцям повною мірою використовувати право здійснювати господарську діяльність за декларативним принципом.

З набуттям чинності Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" суб`єкти господарювання одержать право працювати за декларативним принципом, тобто без отримання дозвільного документа. Але сьогодні лише деякі з державних організацій погоджуються на застосування декларативного принципу у їх сфері. Більшість же дозвільних органів блокує виконання цього закону.

«Тому ми запропонували зміни до закону, якими встановлюється, що право суб`єктів господарювання на проведення певних дій на підставі подання декларації поширюється на всі види діяльності, не заборонені законом», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Згідно із законопроектом, Кабінету міністрів надається право визначити перелік видів діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації. Також уряд має у місячний термін затвердити форму повідомлення державному адміністратору або відповідному дозвільному органу про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства.