Парламент звільнив суддю ВСУ за порушення присяги

Верховна Рада України звільнила Олександра ВОЛКОВА з посади судді Верховного Суду у зв’язку із порушенням присяги судді.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 247 із 414 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив на засіданні парламенту голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО, зокрема, О.ВОЛКОВ «брав безпосередню участь при перегляді у касаційному порядку Верховним Судом України вироків, рішень, постанов, ухвал судів, які ухвалював його близький родич – брат його дружини – суддя Ігор БАРАНЕНКО».

За словами В.КОЛЕСНИЧЕНКА, також О.ВОЛКОВ безпідставно приймав до розгляду касаційні скарги, по яких не був сплачений судовий збір, а також зупиняв виконання «законних рішень судів першої дії, чим спричиняв рейдерські дії щодо трьох підприємств».

У свою чергу на засіданні парламенту О.ВОЛКОВ заявив, що звинувачення проти нього є безпідставними. Він нагадав, що всі рішення у Верховному Суді України виносяться колегіально, у складі 3-4 суддів.

За його словами, не можна говорити, що брат дружини є «близьким родичем, бо тоді і моя дружина є також мені близьким родичем, і що тоді із шлюбом робити?».

Проти звільнення судді виступив голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.

Також ВР ухвалила рішення про звільнення з посади судді Київського апеляційного адміністративного суду І.БАРАНЕНКА у зв’язку з порушенням присяги судді. За дане рішення проголосували 248 із 393 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.