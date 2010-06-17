Нардепи-журналісти сумніваються у профпридатності охоронців Януковича

Публічного вибачення Управління державної охорони перед журналістом СТБ Сергієм АНДРУШКОМ недостатньо для відновлення довіри суспільства і журналістської громадської до діяльності силових структур.

Таку думку висловили фахові журналісти, народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО та Ольга ГЕРАСИМ’ЮК щодо інциденту, який стався між працівником УДО і журналістом 15 червня під час відкриття ХХІІ Міжнародної агропромислової виставки "Агро-2010" за участі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Поведінка співробітника Управління державної охорони України заплямувала репутацію УДО та всіх його співробітників”, - вважають парламентарії.

У запиті народних депутатів, поданому до керівника Управління державної охорони України Ігоря КАЛІНІНА наголошується, що цей випадок отримав суспільний резонанс не лише в Україні, а й за її межами. Кілька міжнародних журналістських організацій висловили обурення щодо того, що в Україні почастішали випадки перешкоджання діяльності журналістів із застосуванням до них фізичної сили.

У запиті депутати нагадали, що даний інцидент – не перший випадок «зухвалого і брутального поводження з журналістами та представниками громадськості з боку працівників охорони Президента».

Депутати наголосили, що отримують скарги не лише від представників медіа, а й від громадян, яких «розштовхують» охоронці Президента під час заходів, а також дозволяють собі брутальні дії навіть стосовно дипломатів. Зокрема, нагадали депутати, резонансу набули дії охоронців, що блокували вхід до палацу «Україна» представникам дипломатичних місій на захід за участю Президента України. Так само брутально охоронці поводилися, блокуючи приміщення ПАРЄ у Страсбурзі, куди заходив Президент України під час візиту, йдеться у запиті.

І.ГЕРАЩЕНКО та О.ГЕРАСИМ’ЮК вважають, що подібна поведінка навряд чи може пояснюватися діями, що мають на меті захист охоронюваної особи, а скоріше це свідчить про недостатню професійну підготовку і низьку загальну культуру деяких працівників відомства.

Депутати вважають за необхідне не лише звільнити з військової служби за службовою невідповідністю та позбавити військового звання співробітника УДО, який вчинив протиправні дії щодо журналіста, а й провести з особовим складом УДО профілактичну роботу щодо дотримання ними законів України, норм професійної етики і культури; визначити і затвердити нові, жорсткіші критерії професійної придатності кадрів УДО; провести в управлінні перевірку професійної придатності кадрів; привести у відповідність до законодавства України внутрішні документи, зокрема й ті, які регулюють порядок безперешкодного доступу до приміщень осіб, що мають таке право за законами України.

Народні депутати наполягають на необхідності проведення профілактичних заходів з тим, щоб унеможливити повторення такого у майбутньому та не допустити непрофесійної поведінки охоронців під час публічних, масових заходів за участю перших осіб держави.

«Ми як журналісти багато працювали на заходах, у яких брали участь глави різних держав світу, і маємо констатувати, що поведінка представників УДО не має нічого спільного «з охороною VIP-персон». Те, що відбулося – це неповага не лише до журналістів, а й до персон, яких охороняють», зазначають І.ГЕРАЩЕНКО та О.ГЕРАСИМ’ЮК.

На думку народних депутатів, сьогодні Президенту В.ЯНУКОВИЧУ намагаються «навіяти фобію, що його життю загрожує небезпека. А охорона цим виправдовує свою непрофесійну поведінку». «Подібних безпрецедентних «заходів безпеки» Україна не бачила за правління жодного з трьох президентів», - констатували депутати.