Черномирдін поставив під сумнів національність Томенка

Колишній посол Росії в Україні Віктор Черномирдін вважає, що росіян і українців об`єднує дуже багато речей.

Відповідаючи газеті "Известия в Украине" на запитання про резонансний вислів свого наступника Зурабова про "єдиний" народ, політик сказав: "У нас одні і ті ж свята, одна і та ж віра, ми одні пісні співаємо, ми однаково випиваємо - де більше, де менше. Українця від росіянина по пиці не відрізниш".

Коментуючи обурення віце-спікера українськуого парламенту Миколи Томенка з приводу висловлювання Зурабова, екс-посол сказав "Я не знаю, що мав на увазі Зурабов, але важливо, щоб народи дружили, любили, будували нормальне життя. Ображатися на те, що посол сказав, не варто. Нічого тут образливого немає. І хто образився? Томенко? Сам-то він хто за національністю? Українець? Це ще ніхто не знає. Якщо людина хоче до чогось придертися, він і до стовпа придереться.

Я не бачу тут нічого принизливого чи образливого. Давно сказано: поскреби росіянина - до українця доскребешся".