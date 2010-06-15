Томенко вважає, що Зурабова пора запрошувати на розмову в МЗС

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що українська влада має адекватно відреагувати на заяви Надзвичайного та Повноважного посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА що українці та росіяни є єдиним народом.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву М.ЗУРАБОВА.

За словами М.ТОМЕНКА, ставлення російської політичної еліти до України після президентської виборчої кампанії дійсно суттєво змінилося. «Якщо раніше вони критикували владу, що вона не може забезпечити дружбу між братніми народами, то тепер ставлять під сумнів засади існування Української держави», - сказав заступник голови ВР.

М.ТОМЕНКО нагадав, що нещодавно російські політики закликали перетворити Україну у федеративну державу, що прямо суперечать конституційним засадам, виписаним в першому розділі Основного Закону, який не можна змінити без українського народу. Так само антиконституційною віце-спікер назвав теж озвучену вимогу будувати державу двох мов і двох культур.

«Але остання заява посла Росії про те, що українці і росіяни, виявляється, знову єдиний народ, це не просто антиконституційна заява, це, як мінімум, зневага до національної гідності українців», - наголосив він.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що після такої заяви дипломата Українська держава повинна була б щонайменше запросити його до Міністерства закордонних справ та провести з ним просвітницьку роботу. «Натомість, як я розумію, принцип діяльності теперішньої влади наступний: про Росію та про російських політиків або добре, або нічого», - констатував він. За словами М.ТОМЕНКА, «це сумно, бо якщо і надалі приниження українців в обмін на економічні дивіденди буде нормою, то Україну перестануть поважати не лише російські політики, а й самі українці».

Крім того, М.ТОМЕНКО переконаний, що якщо залишити без реакції дану заяву М.ЗУРАБОВА, то надалі слід очікувати розвитку цієї старої-нової теорії. «Я думаю, незабаром варто очікувати наступну заяву в такому ж ключі, бо якщо українці і росіяни один народ, то їм не потрібні дві держави, вистачить і однієї. Власне, на такому принципі базувалося і створення Радянського Союзу з єдиним радянським народом», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Як повідомлялося, в інтерв’ю газеті «Известия в Украине» М.ЗУРАБОВ висловив переконання, що українці та росіяни є «не просто братні народи, а ми єдиний народ, зі своїми нюансами, зі своїми особливостями, але єдиний народ».