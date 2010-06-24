Азаров про кримських татар і ультиматуми

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що готовий до діалогу з кримськими татарами за умови відсутності з їх сторони ультиматумів.

Як передає кореспондент УНІАН, об це він сказав на прес-конференції, коментуючи заяву кримських татар про намір залишити органи влади в Криму у разі продовження нової кадрової політики влади з витіснення кримських татар з керівних посад в автономії.

«Ані Президент, ані уряд жодних ультиматумів, жодних заходів такого плану, як бойкот і так далі, не бояться і не боятимуться. Ми готові до діалогу», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр повідомив, що найближчим часом планує відвідати Крим з робочою поїздкою.

«Тільки-но мені дозволить час, я туди злітаю, і на місці розберуся. Ми там зараз виправляємо ситуацію, відновлюємо діалог з кримськими татарами, зокрема з їх керівництвом», - додав він.

«Але жодних ультиматумів ми не приймаємо як умову. Хочете виходити - виходьте, які проблеми? Влада стійка, влада має у своєму розпорядженні достатній резерв фахівців, хтось вийде, значить, одразу замінимо, і люди працюватимуть нормально», - підкреслив М.АЗАРОВ.

У той же час глава уряду розраховує, що в ході діалогу влада і кримські татари досягнуть компромісу.