Опівночі Прут сягнув 523 см: Чернівці і ще 65 населених пунктів «плавають»

У Чернівецькій області внаслідок сильних дощів від розливу річок, підйому ґрунтових вод та накопичення в низинах стічних вод підтоплено 65 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба МНС, у 9 районах та місті Чернівці також підтоплено 16 об’єктів соціальної сфери (школи, дитячі садки), 529 житлових будинків, 431 господарську будівлю, 2 тис. 526 підвальних приміщень, 2 тис. 938 присадибних ділянок, 694 подвір’їв, 97 криниць та 348 га сільськогосподарських угідь.

Пошкоджено 57 тис. 930 м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення, 13 мостів та 3 тис. 970 м водозахисних дамб.

З районів підтоплення тимчасово відселено 238 чоловік, у тому числі 135 дітей, врятовано 10 чоловік.

Проводяться заходи з підготовки до тимчасового відселення 115 чоловік у Вижницькому районі (с. Банилів).

У районах відселення підрозділи МВС здійснюють цілодобове патрулювання по охороні майна громадян.

Найбільше постраждали від стихії Чернівці, Вижницький, Новоселицький та Сторожинецький райони області.

У другій половині 23 червня в районі надзвичайної ситуації працював міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ, який ознайомився із ситуацією у Чернівцях та у Вижницькому, Новоселицькому, Кіцманському районах, провів засідання штабу з ліквідації надзвичайної ситуації та визначив завдання силам цивільного захисту щодо допомоги населенню у районах надзвичайної ситуації, заходи щодо протидії шкідливій дії води і завдання щодо мінімізації матеріальних збитків.

В цілому внаслідок надзвичайної ситуації порушено нормальні умови життєдіяльності більше 15 тис. чоловік, а завдані стихією збитки перевищують 15 млн. грн.

Станом на 7.00 четверга спостерігається загальне зниження рівня води у річках області.

У Чернівцях внаслідок тривалих злив і підняття рівня води у річці Прут та малих річках Мошків і Задубрівка підтоплено значну територію Садгірського району і частину Калинівського ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, у місті підтоплено 18 вулиць, 38 житлових будинків та 151 будинковолодіння. Пошкоджено укріплення берега річки Мошків та частково асфальтобетонне покриття 10 вулиць. Затоплено підвальні приміщення та їдальня школи №34, клуб мікрорайону «Рогізна».

Внаслідок тривалих зливових дощів активізувалися зсувні процеси на вул. Барбюса, де зруйновано пішохідний міст через залізничну колію. Спостерігається активізація зсуву на вул. Нахімова.

Розмито 300 м лівого берега річки Прут у районі головної каналізаційної насосної станції МКП «Чернівціводоканал», виникла загроза її руйнування. Затоплені каналізаційні станції №1 та №2 цукрового заводу.

Внаслідок злив підтоплено 13 підвальних приміщень багатоповерхових будинків. На 82 будинках протекла покрівля, що спричинило залиття водою 119 квартир.

На Калинівському ринку на 45 см були підтоплені 90 торгових контейнерів.

Пік підняття рівня води у річці Прут був о 12-й годині ночі – 523 см. Зараз спостерігається спад води.

Усі міські служби працюють у посиленому режимі. Ведеться робота з надання допомоги жителям підтоплених вулиць. У районі підтоплень постійно чергують рятувальники і правоохоронці.

Працівники Садгірського райвиконкому здійснюють обходи з метою оцінки розміру завданих збитків та оформлення відповідних актів. Організовано підвезення питної води. Сформовано мобільні групи для відкачки води після стабілізації ситуації.