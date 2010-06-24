Тимошенко показала угоду на «газ Фірташа» (документ)

Офіційний сайт Блоку Юлії Тимошенко оприлюднив угоду купівлі-продажу між НАК «Нафтогазом України» та ВАТ «Газпром» на 11 мільярдів кубометрів газу від 20 січня 2009 року.

Згідно з оприлюдненим документом, «Газпром» на початку 2009 року придбав у НАК «Нафтогаз України» 11 млрд. куб. м природного газу, поставленого в Україну в режимі транзиту, а потім майже відразу ж продав цей газ назад «Нафтогазу України» за ту ж саму суму.

На підтвердження цього наводяться копії акту здачі-приймання запасу газу в ПСГ відповідно від 4 і 6 лютого 2009 року: в першому продавцем виступає «Нафтогаз України», а покупцем – «Газпром», тоді як у другому вони міняються місцями.

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