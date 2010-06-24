Фельдман оголосив конкурс на кандидатів у депутати

Напередодні Дня молоді регіональне політичне об`єднання «Харків, вперед! Вперед, Харківщина!», лідером якого є народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, оголосило конкурс «Молодіжний кадровий резерв Харкова».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, головною метою конкурсу є пошук і формування молодої харківської еліти, здатної запропонувати інноваційні рішення багатьох питань, працювати і мислити креативно і сучасно, а також виявити цікаві ідеї щодо розвитку регіону.

О.ФЕЛЬДМАН переконаний, що молодь з її прогресивними поглядами і бажанням якісних змін здатна просувати вперед важливі для Харкова і Харківщини ініціативи.

У цьому контексті він зазначив, що один із пріоритетних напрямів діяльності нового політичного об`єднання - відкрити для молоді шлях у політику. Тому переможців конкурсу ідей буде включено до списків кандидатів у депутати місцевих органів влади - Харківської обласної і міської рад, а їхні ідеї і пропозиції будуть враховані в програмі діяльності об`єднання.

У конкурсі можуть брати участь молоді люди віком 20-35 років, для чого їм необхідно надати свої пропозиції на тему: «Яким має бути Харків через п`ять років?», а також інформацію про себе.

Довідка УНІАН. «Харків, вперед! Вперед, Харківщина!» є регіональним політичним об`єднанням, заснованим народним депутатом О.ФЕЛЬДМАНОМ і сформованим на базі партійних структур і депутатських груп у місцевих радах Харкова і Харківської області.