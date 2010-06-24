Вінницький загін Балоги об'єднується з ПР
17:53, 24 червня 2010Політика
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В організації - 10 тисяч людей
Вінницька обласна організація партії "Єдиний Центр" має намір об`єднатися з партійними структурами Партії регіонів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови облорганізації "Єдиного центру" Олексій ГАВРИЛОВ.
«Таке рішення було прийнято на конференції обласної організації «Єдиного центру», - сказав він.
О.ГАВРИЛОВ зазначив, що перехід буде здійснюватись на основі індивідуального вступу в Партію регіонів членів «Єдиного Центру».
«Вінницька облорганізація "Єдиного центру" планує завершити процедуру об`єднання з Партією регіонів до серпня», - додав він.
На даний момент у Вінницькій області налічується близько 10 тисяч членів партії "Єдиний Центр".
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