Вінницький загін Балоги об'єднується з ПР

Вінницька обласна організація партії "Єдиний Центр" має намір об`єднатися з партійними структурами Партії регіонів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови облорганізації "Єдиного центру" Олексій ГАВРИЛОВ.

«Таке рішення було прийнято на конференції обласної організації «Єдиного центру», - сказав він.

О.ГАВРИЛОВ зазначив, що перехід буде здійснюватись на основі індивідуального вступу в Партію регіонів членів «Єдиного Центру».

«Вінницька облорганізація "Єдиного центру" планує завершити процедуру об`єднання з Партією регіонів до серпня», - додав він.

На даний момент у Вінницькій області налічується близько 10 тисяч членів партії "Єдиний Центр".