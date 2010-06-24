Турчинов: "справа Макаренка" - це банальна помста злочинців

Перший заступник голови партії "ВО "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ вважає затримання екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА “банальною помстою злочинців та спробою залякати тих, хто, захищаючи власну країну, посягає на їх мільярди".

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, про це він написав у персональному блозі.

“Ті, хто почав ще за часів КУЧМИ розкрадати країну, продовжують робити це і зараз”, - вважає О.ТУРЧИНОВ. Він додав, що, "очоливши країну, вони мстять людям, які захищали її інтереси та не давали їм можливості реалізовувати брудні схеми збагачення за рахунок громадян України".

О.ТУРЧИНОВ переконаний, що затримання А.МАКАРЕНКА, “який, відповідно до підписаних міжнародних договорів, передав газ державі”, є “нічим іншим, як банальною помстою злочинців та спробою залякати тих, хто, захищаючи власну країну, посягає на їх мільярди".