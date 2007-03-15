Росія не збирається спускати свої прапори в Севастополі.

Про це в інтерв`ю російській газеті «Красная звезда» від 15 березня 2007 року заявив статс-секретар – заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій КАРАСІН.

«Відповідно до статті 6 Федерального конституційного закону «Про Державний прапор Російської Федерації», прапор Росії щодня підіймається в місцях постійної дислокації військових частин і окремих підрозділів Збройних Сил Російської Федерації, до яких відноситься і Чорноморський флот», - сказав Г.КАРАСІН.

«Використання державної символіки є, таким чином, частиною внутрішнього життя військових формувань флоту. За базовими угодами Україна узяла зобов`язання поважати статус військових формувань і не втручатися в їх внутрішнє життя. Здається, все ясно», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого в Москві відбулося чергове засідання Підкомісії з питань тимчасового перебування ЧФ РФ на території України Українсько-російської міждержавної комісії.

Після засідання в.о. міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО відзначив певне просування в переговорному процесі з питань функціонування Чорноморського флоту РФ на території України.

Розповідаючи про підсумки засідання, В.ОГРИЗКО, зокрема, сказав, що впродовж місяця сторони обміняються пропозиціями про те, на яких об`єктах ЧФ РФ можуть бути вивішені російські прапори, а які об`єкти будуть позначені табличками.

«Мабуть, буде декілька великих військових об`єктів, де такі прапори буде дозволено вивішувати, на всіх інших будуть відповідним чином оформлені таблички з узгодженим текстом», - сказав В.ОГРИЗКО.