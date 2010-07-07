БЮТ: нова редакція Бюджетного кодексу звужує функції парламенту

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє, що проект нової редакції Бюджетного кодексу суттєво звужує функції Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО заявив на засіданні парламенту.

За його словами, «парламент України по крупинкам відвойовував притаманні йому функції, в тому числі формування бюджету, зміни до бюджету».

Він додав, що таке відвойовування функцій почалося з 1992 року, оскільки перед цим уряду було дано право декретами ухвалювати рішення, тим самим підмінюючи функції парламенту.

І.КИРИЛЕНКО вважає, що запропонований проект закону в третині своїх положень передбачає звуження функцій ВР.

І.КИРИЛЕНКО висловив сподівання, що до четверга, тобто до голосування нової редакції Бюджетного кодексу будуть відновлені позиції парламенту в бюджетному процесі.