В УНІАН назвуть 10 українців, які найбільше дбали про нацбезпеку

17:26, 07 липня 2010
Політика
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Результати експертного опитування

Завтра УНІАН і Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння презентують результати експертного опитування “Десять українців, які зробили найбільший внесок у зміцнення національної безпеки та розвиток вітчизняної зброї України у 2005-2010 роках”. 

На прес-конференції з цієї нагоди її учасники - головний редактор УНІАН Олександр Харченко, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак,  заступник директора Національного  інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко - проаналізують тенденції у сфері національної безпеки і обговорять останні кроки влади.  

Розпочнеться прес-конференція (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал) о 12.30. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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