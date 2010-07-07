В УНІАН назвуть 10 українців, які найбільше дбали про нацбезпеку

Завтра УНІАН і Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння презентують результати експертного опитування “Десять українців, які зробили найбільший внесок у зміцнення національної безпеки та розвиток вітчизняної зброї України у 2005-2010 роках”.

На прес-конференції з цієї нагоди її учасники - головний редактор УНІАН Олександр Харченко, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко - проаналізують тенденції у сфері національної безпеки і обговорять останні кроки влади.

Розпочнеться прес-конференція (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал) о 12.30. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.