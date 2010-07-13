Шуфрич: політика Льовочкіна нашкодить і партії, і особисто йому

Заступник секретаря РНБО України Нестор ШУФРИЧ вважає нереальною зміну парламентом Конституції, яка поверне повноту президентської влади часів президентства Леоніда КУЧМИ.

Про це Н.ШУФРИЧ заявив в інтерв`ю «Українській правді».

«Я зараз говорю як політик з невеликим, але все-таки якимсь стажем - так от, у парламенті ніколи не пройде жодна норма, яка вплине на закон №2222, яким були введені в дію зміни Конституції», - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, ніколи парламент сам собі не уріже повноваження. «Тим паче, коли там є такі найдосвідченіші гравці, як СИМОНЕНКО, ЛИТВИН та інші», - додав він.

Тому щодо плану відновлення президентської влади епохи Л.КУЧМИ Н.ШУФРИЧ сказав: «Я думаю, що він нереальний. І те, що ЛЬОВОЧКІН (Сергій ЛЬОВОЧКІН – глава Адміністрації Президента України – УНІАН) намагається нав`язати Віктору Федоровичу (ЯНУКОВИЧУ) цю політику, матиме дуже негативні наслідки як для всієї нашої партії, так і особисто для ЛЬОВОЧКІНА». Разом з тим, на його думку, В.ЯНУКОВИЧ, контролюючи більшість у парламенті, фактично сьогодні має реальні повноваження й можливості набагато більші, ніж мав Л.КУЧМА.

На питання: «Чи можливий сценарій, що посилення повноважень президента спробують провести через парламент, а як стимул для депутатів дадуть їм три роки додаткових повноважень?», Н.ШУФРИЧ відповів: «Виключено. Депутати - не мазохісти. Це нереально, бо всі основні гравці розуміють ціну такого рішення і ніколи на це не підуть. У нас будь-який політик бачить себе не на два-три роки вперед, а набагато більше. Він хоче бути в парламенті і приймати рішення».