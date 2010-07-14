Експерт прогнозує прихід до влади «вузьких фахівців»

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що впровадження інституту регулятора на ринку комунальних послуг на сьогоднішньому етапі буде не зовсім ефективним через високу соціальну значущість послуг житлово-комунального господарства.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ з приводу прийняття Закону «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

«Голосування з цього законопроекту – свідчення наявності політичної волі у нової влади щодо готовності реформування ринку. Водночас, цей факт абсолютно не означає, що влада готова до реформ інституційний і професійно, оскільки в діях нинішньої політичної еліти не простежується розуміння всієї глибини питання. Саме тому проблема ЖКГ набуває політичного характеру, і в країні з`являються політичні сили, які експлуатують виключно вузьку проблематику реформ комуналки. При цьому соціологія фіксує електоральні перспективи таких проектів як «Комунальний фронт» і подібних до нього», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, місцеві вибори повинні привести до важелів влади нових управлінців, які чітко орієнтуються в муніципальних проблемах.

«Нові політичні сили цілком здатні відновити обличчя влади, посиливши її своїми фахівцями у вузькій, але актуальній проблематиці. Ситуація в Києві підтверджує, що для ефективного міського управління замало мати досвід банківської діяльності, необхідно розбиратися в особливостях роботи інфраструктури. От чому надзвичайно важливий прихід у владу політиків, які декларують професіоналізм в окремо взятій муніципальній сфері», - наголосив директор АМС.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» (НКРКП).

Законом передбачено, що НКРКП є колегіальним центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.