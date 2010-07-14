Вінницький губернатор узяв під керівництво партійну організацію

Головою Вінницької обласної організації Партії регіонів обраний голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на обласній партійній конференції. За кандидатуру М.ДЖИГИ на посаду голови обласного осередку Партії регіонів проголосували всі 117 делегатів партконференції.

Перед конференцією політрада Вінницької обласної організації Партії регіонів звільнила від обов`язків свого керівника Володимира ДЕМІШКАНА у зв`язку зі зміною роботи та місця проживання.

Крім того, партконференція обрала нову політраду облорганізації партії у складі 72 осіб, а також контрольну комісію у складі 10 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня політрада Вінницької облорганізації Партії регіонів звільнила свого керівника Віктора АНТЕМЮКА, призначивши замість нього виконуючим обов`язки керівника облорганізації чинного на той час голову Вінницької обласної державної адміністрації В.ДЕМІШКАНА.

М.ДЖИГА очолює Вінницьку обласну державну адміністрацію з 2 червня.

У Вінницькій області налічується близько 25 тис. членів Партії регіонів.