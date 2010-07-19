Азаров роздає обіцянки на 12 років уперед

Уряд затвердив прогнозні показники видатків із загального фонду державного бюджету на сферу оборони на період до 2023 року.

Текст відповідної постанови № 568 від 7 липня 2010 року за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, передбачається, що у 2011 році із загального фонду державного бюджету на потреби оборони буде виділено 11,239 млрд. грн., в тому числі 10,475 млрд. грн. - на потреби Міністерства оборони.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 2011 року фінансування сфери оборони щорічно зростатиме приблизно на 2 млрд. грн. і у 2023 році становитиме вже 35,652 млрд. грн., в тому числі 33,232 млрд. грн. - на потреби Міністерства оборони.