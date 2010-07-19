Відтепер Януковича охоронятимуть випускники університету ім.Шевченка

13:45, 19 липня 2010
Політика
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Ідею підкинув Табачник

Кабінет міністрів погодився на пропозицію  Міністерства  освіти  і   науки   та Управління  державної  охорони  щодо  утворення Інституту Управління  державної  охорони  України у складі Київського  національного університету  імені  Тараса  Шевченка. Базою для створення навчального закладу майбутніх держохоронців має стати навчальний  центр  Департаменту  роботи   з   особовим   складом Управління державної охорони України, що реорганізується.

Відповідне розпорядження КМУ № 1401-р від 14 липня оприлюднене на офіційному сайті Верховної Ради за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Зокрема у документі йдеться, що слухачі навчального   центру Департаменту   роботи  з  особовим  складом  Управління  держохорони продовжуватимуть навчання у новоствореному інституті.

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