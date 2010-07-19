Відтепер Януковича охоронятимуть випускники університету ім.Шевченка

Кабінет міністрів погодився на пропозицію Міністерства освіти і науки та Управління державної охорони щодо утворення Інституту Управління державної охорони України у складі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Базою для створення навчального закладу майбутніх держохоронців має стати навчальний центр Департаменту роботи з особовим складом Управління державної охорони України, що реорганізується.

Відповідне розпорядження КМУ № 1401-р від 14 липня оприлюднене на офіційному сайті Верховної Ради за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Зокрема у документі йдеться, що слухачі навчального центру Департаменту роботи з особовим складом Управління держохорони продовжуватимуть навчання у новоствореному інституті.