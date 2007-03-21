Бойко дасть Януковичу список губернаторів на звільнення

Міністерство палива і енергетики України подасть уряду свої пропозиції з кадрових питань в регіонах, де зафіксована значна заборгованість за газ.

Я к передає кореспондент УНІАН, про це міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО повідомив журналістам перед розширеним засіданням Кабінету міністрів України.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день склалася критична ситуація з розрахунками за газ, зокрема, підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ), у ряді регіонів. За словами Ю.БОЙКА, заборгованість підприємств ТКЕ за газ за період опалювального сезону в жовтні 2006 р. - березні 2007 р. досягла 2,5 млрд. грн.

«Сьогодні ситуація надзвичайна, тому що тільки цього року ми вже можемо констатувати, що завершуємо опалювальний сезон. Заборгованість лише по теплокомуненерго - приблизно 2,5 млрд. грн. з початку жовтня по кінець березня”, - повідомив міністр. “Тому заходи, які пропонуватимуться Мінпаливенерго уряду, будуть надзвичайні», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в уряді, «уряд має намір порушити перед губернаторами найбільш «проблемних» областей питання про персональну відповідальність за рівень розрахунків». Він не виключив, що за наслідками сьогоднішньої наради під головуванням віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА можуть відбутися відставки ряду губернаторів, а питання про їхню відповідальність буде розглянуто на засіданні уряду.

Раніше НАК "Нафтогаз України" заявила, що з метою виправлення критичної ситуації, що склалася у сфері розрахунків підприємств ТКЕ за спожитий природний газ, з 14 березня почне відключення підприємств ТКЕ-боржників.

За даними ДК «Газ України», за підсумками січня-лютого підприємства ТКЕ сплатили лише 48% вартості одержаного газу. Загальний борг ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України" з початку року перевищив 1,4 млрд. грн.

Правління НАК "Нафтогаз України" 6 березня ухвалило рішення про обмеження газопостачання ТКЕ областей і міст, де рівень оплати за газ є критичним. Передбачається почати обмеження газопостачання у разі непогашення заборгованості в Херсонській (сплачено 20% вартості спожитого газу), Дніпропетровській (33%), Закарпатській (36%), Харківській (45%), Вінницькій (48%) і Луганській (44%) областях. Підприємства ТКЕ залишатимуться відключеними від газопостачання до повного погашення наявної заборгованості.

Станом на 20 березня обмежено поставки газу 9 підприємствам ТКЕ.