Хмара лякає Могильова постановою про відставку

Українська народна партія вимагає від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА негайно подати у відставку за перешкоджання участі у Хресній ході Української православної церкви Київського патріархату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, так члени УНП відреагували на інформацію про численні факти спроб перешкодити приїзду паломників до столиці на святкування Хрещення Київської Русі-України.

Як наголосив, зокрема, член правління УНП Степан ХМАРА: «Такі дії - грубе порушення права українців на мирні збори та свободу віросповідання».

«У разі ігнорування міністром внутрішніх справ вимоги УНП, партія винесе на розгляд Верховної Ради постанову про відставку Анатолія МОГИЛЬОВА, який замість того, щоб охороняти законність, дозволив власним підлеглим порушувати українське та міжнародне право», - підкреслив С.ХМАРА.

Як повідомляв УНІАН, Українська православна церква Київського патріархату сьогодні в Києві запланувала Хресну ходу з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України.

Вранці у прес-центрі УПЦ заявили, що до Київської патріархії надходять численні сигнали про різні спроби перешкодити приїзду паломників до столиці на святкові заходи.

Зокрема, здійснювався тиск на автоперевізників з метою змусити їх відмовитися від перевезення груп паломників, працівники ДАІ зупиняли та блокували автобуси на в’їзді у Київ або взагалі не дозволяли виїзд паломників, як це відбулося у Харкові.

У свою чергу в МВС відкинули ці звинувачення.

“Заяви представників окремих конфесій щодо начебто вибіркової заборони в’їзду паломників до місць святкування Дня хрещення Київської Русі-України не відповідають дійсності та мають провокативний характер”, - йдеться у повідомленні правоохоронців.