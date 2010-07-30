Гриценко: Міноборони незаконно витрачає гроші з армійського бюджету

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що Міністерство оборони незаконно перерозподіляє бюджетні кошти для створення в Одесі Військової академії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві А.ГРИЦЕНКА.

Народний депутат нагадав, що Бюджетний кодекс забороняє нецільове використання бюджетних коштів, які мають спрямовуватися виключно на фінансування програм і заходів, прописаних у законі про бюджет.

“Чому тоді міністр оборони, розпорядник коштів міністерства, пішов на свідоме порушення бюджетного законодавства - і направив мільйони гривень на підготовку навчальних приміщень в Одесі? По команді згори? Якщо така команда з якогось високого кабінету й була, то вона завідомо незаконна, адже рішення про утворення в Одесі Академії Сухопутних військ Кабмін не приймав”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ про це знає. “Тим не менше, і без того вкрай обмежені кошти з армійського бюджету використовує не за призначенням”, - заявив політик.

А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що Генеральна прокуратура, СБУ, Головне контрольно-ревізійне управління та інші правоохоронні й контролюючі органи повинні перевірити ці факти.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Міноборони планує переформувати Військовий інститут Одеського Національного політехнічного університету у Військову академію ім. генерала армії Івана Черняхівського, заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Григорій ПЕДЧЕНКО.

У 2005 році Міноборони вирішило закрити Одеський Інститут Сухопутних військ і перевести його на базу Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка".

30 серпня 2006 року Кабмін реорганізував Одеський Інститут Сухопутних військ, створивши Військовий інститут на базі Одеського національного політехнічного університету. Майно і земельні ділянки інституту були залишені в управлінні Міністерства оборони без права відчуження.

Постановою №1104 Кабміну у вересні 2007 року було відновлено Одеський інститут Сухопутних військ. Міністерству оборони доручено здійснити заходи щодо відновлення навчального процесу в цьому інституті, і передбачено, що курсанти Військового інституту Одеського національного політехнічного університету продовжують навчання у відновленому інституті.

20 вересня 2007 року тодішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію постанови Кабміну про відновлення Інституту Сухопутних військ в Одесі.

27 травня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що не виключає можливість переведення аеромобільного факультету Академії Сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка” зі Львова у південний регіон країни.