Попов поїхав до Криму на розмову з Януковичем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Криму провів зустріч з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ, під час якої було обговорено шляхи вирішення найбільших проблем столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, глава держави звернув увагу О.ПОПОВА на необхідність розв’язання гострих проблем у комунальному господарстві столиці, будівництві, а також наголосив на обов’язковості економного використання бюджетних коштів.

О.ПОПОВ подякував главі держави за його увагу до проблем столиці. Він із жалем констатував, що на сьогодні цих проблем накопичилося багато в різних галузях та напрямках. Головним проблемним питанням О.ПОПОВ назвав неефективне використання бюджетних коштів міста. «Ми сьогодні вже бачимо, що були певні зловживання в їх використанні, так само, як і в питаннях використання земельних ресурсів, основних фондів міста, нерухомості», – зазначив він. Перший заступник голови КМДА висловив упевненість, що робота, яка нині ведеться у контексті подолання цих проблем, буде ефективною, і зловживанням буде покладено край.

«Такого більше в Києві не буде», – наголосив О.ПОПОВ.

Перший заступник голови КМДА також доповів Президентові про стан виконання програм, спрямованих на вирішення транспортних проблем Києва. За його словами, до кінця цього року буде завершено будівництво транспортної розв’язки на Московській площі; восени буде здано в експлуатацію естакаду біля Подільського мосту. Окрім того, до кінця року планується відкрити залізничний мостоперехід.

Окремо О.ПОПОВ поінформував Президента про будівництво нових станцій метро. Він запевнив, що до кінця року у Києві будуть відкриті три станції метро в Голосіївському напрямку.

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації також повідомив главі держави про те, що сьогодні ведеться активна робота з реконструкції лінії швидкісного трамваю. «Ми дали поштовх тому, щоб ця робота велася активно. У жовтні цей об’єкт здамо в експлуатацію», – сказав він.

«Усі найважливіші для міста об’єкти зараз інтенсивно будуються», – запевнив Президента перший заступник голови КМДА.

Під час зустрічі глава держави доручив владі Києва звернути увагу на ремонт та будівництво доріг міста. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що реконструкцію доріг треба проводити не лише в центрі столиці, а й на околицях. Окремо Президент відзначив необхідність впорядкування територій, прилеглих до Дніпра.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ та О.ПОПОВ обговорили питання соціального захисту киян, особливо у контексті можливого підвищення цін на житлово-комунальні послуги. За словами О.ПОПОВА, сьогодні вже існує «чіткий план щодо надання додаткової матеріальної підтримки тим, хто її потребує».

Також Президент України та перший заступник голови КМДА обговорили питання підготовки Києва до наступного опалювального сезону.

«Вже сьогодні ми думаємо над стратегією розвитку, щоб Київ став однією з кращих європейських столиць», – запевнив главу держави О.ПОПОВ.