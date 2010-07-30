Новий головний санлікар України порушив «донецьку традицію» у владі
16:40, 30 липня 2010Політика
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Митник представив призначенця
Міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК на апаратній нараді представив колективу МОЗ нового головного державного санітарного лікаря України Сергія РИЖЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, С.РИЖЕНКО до призначення працював головним державним санітарним лікарем Дніпропетровщини.
* * *Народився 1 вересня 1963 року в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут, після чого працював в управлінні охорони здоров’я Дніпропетровського міськвиконкому головним лікарем Дніпропетровської міської клінічної лікарні №7.
С.РИЖЕНКО має ступінь доктора медичних наук та звання Заслуженого лікаря України.
Одружений, виховує двох доньок.
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