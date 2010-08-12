Денис Басс: ви не хвилюйтесь, я не поїхав

Колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС заявляє, що працює в Києві, але разом із тим, не в будівлі мерії. Свій кабінет у КМДА, стверджує Д.БАСС, він залишив відразу, коли пішов із посади.

Про це йдеться в коментарі Д.БАССА, поширеному прес-секретарем колишнього заступника мера столиці Олександрою ЖУРАХОВСЬКОЮ.

"У мене немає кабінету в мерії. Кабінет, в якому я раніше працював, я передав як тільки пішов із посади заступника мера Києва. Зараз мій невеликий офіс знаходиться за межами мерії. До сьогоднішнього дня я перебуваю й працюю в Києві", - йдеться в цьому коментарі.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому номері газета «Дело» з посиланням на свої джерела написала, що СБУ ввечері 10 серпня провела обшук в офісі Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.

Обшук було проведено в рамках слідства щодо діяльності начальника ГУ Марини ЛУКАШИНОЇ в 2008 році. Нібито тоді при виділенні коштів на реконструкцію нежитлових будинків були вказані недостовірні початкові дані. Як результат, бюджет міста недорахувався 70 млн. грн.

Обшук відбувався на 6-му поверсі будівлі КМДА по вул. Хрещатик, 36За інформацією газети, через відсутність ключів довелося вдатися до допомоги слюсаря, щоб проникнути в два кабінети, які нібито займає Д.БАСС.

Як пише газета, слідчі вилучили в кабінеті Д.БАССА записники й 7 стартових пакетів одного мобільного оператора.

Раніше, 15 липня голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ газеті «Сегодня» заявив, що колишній заступник голови Київської міськдержадміністрації Д.БАСС знаходиться «в бігах».